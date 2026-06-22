Apple dévoilera bien son tout premier iPhone pliable en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. Le China Securities Journal révèle que les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ont commencé à livrer des composants en petits lots, balayant les rumeurs d’un report de l’annonce.

Rendez-vous en septembre pour l’iPhone Ultra

Deux sources indépendantes issues de la chaîne d’approvisionnement confirment qu’aucun retard n’est prévu pour la présentation de l’iPhone Ultra. Ce signal concret contredit les prédictions portées notamment par l’analyste Tim Long de Barclays et le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, qui envisageaient une sortie pour plus tard dans l’année.

Des défis techniques subsistent néanmoins. Si les défauts visuels liés à la pliure de l’écran souple semblent avoir été corrigés, des fuites datant de mai signalaient encore des problèmes de durabilité sur le mécanisme de la charnière. Apple doit garantir une fiabilité à long terme sur ce composant mécanique soumis à des milliers de cycles d’ouverture et de fermeture, une exigence que les leakers Fixed Focus Digital et Instant Digital identifient comme le dernier point de friction entre le smartphone et sa commercialisation.

Apple dispose d’un précédent pour gérer d’éventuels problèmes industriels de dernière minute. En 2017, l’iPhone X avait été présenté en septembre lors de la keynote annuelle aux côtés de l’iPhone de l’iPhone 8 Plus, mais sa commercialisation effective n’avait démarré qu’en novembre, offrant à Apple deux mois supplémentaires pour constituer des stocks suffisants.

Ce scénario d’annonce globale en septembre suivie d’une mise en vente décalée jusqu’en décembre reste donc envisageable cette année si les cadences de production ne permettent pas d’atteindre les volumes requis à temps. Une telle stratégie permettrait à Apple de tenir sa promesse d’une présentation à l’automne.