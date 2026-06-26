Apple devrait présenter l’iPhone Ultra, son premier smartphone pliable, à la keynote de septembre, en même temps que les iPhone 18 Pro. Mais ce modèle n’arriverait pas en boutique immédiatement et pourrait culminer à 2 500 dollars, selon Macworld.

Les iPhone 18 Pro avancent déjà dans la production de masse et devraient être disponibles juste après la keynote de septembre, ce qui n’est pas une surprise. À l’inverse, l’iPhone Ultra attendrait un peu plus longtemps, ce modèle étant encore en phase de test de production. Ce décalage rend une commercialisation en septembre peu improbable, même si Apple pousse ses fournisseurs à accélérer la cadence.

Le frein principal tient à la complexité du produit. L’écran pliable et la charnière imposent un processus de fabrication plus délicat que celui des iPhone 18 Pro, dont le design externe évoluerait peu, ce qui facilite la production de masse.

Apple aurait ainsi choisi un lancement en deux temps. La présentation de l’iPhone Ultra se ferait bien en septembre avec le reste de la gamme, mais les livraisons du modèle pliable ne commenceraient que plusieurs semaines plus tard, une fois les tests de production suffisamment stabilisés. Le groupe éviterait ainsi de retarder toute sa gamme premium pour un seul appareil encore sous tension.

Un scénario qui rappelle l’iPhone X

Ce calendrier scindé rappelle un précédent chez Apple. En 2017, le fabricant avait lancé l’iPhone 8 en septembre, avant de repousser l’iPhone X à novembre, le temps de finaliser un appareil bien plus ambitieux sur le plan technique. Les deux modèles avaient été annoncés à la keynote de septembre.

L’écart pourrait être moins important cette fois, mais la logique serait la même. Apple profiterait de sa keynote de septembre pour présenter l’iPhone Ultra comme son modèle le plus haut de gamme, tout en acceptant un lancement commercial décalé plus tard dans l’automne. Resterait alors la question du prix : la fuit du jour évoque jusqu’à 2 500 dollars, un niveau justifié par le coût de l’écran pliable et de la charnière. Cela ferait de ce modèle l’iPhone le plus cher jamais vendu par Apple.