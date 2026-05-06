Le premier iPhone pliable d’Apple se distinguerait par son architecture interne que le leaker Instant Digital présente sur Weibo comme la plus simple à démonter du marché. Si cette promesse se confirme, Apple proposerait un produit réputé complexe en appareil plus réparable, avec une grosse batterie et une organisation pensée pour libérer un maximum d’espace.

Instant Digital affirme qu’Apple a conçu l’intérieur de son iPhone pliable pour éviter l’un des grands défauts du secteur : des nappes et des connexions qui compliquent fortement l’ouverture et la réparation. L’idée serait de remplacer cette complexité par un empilement de composants plus logique, plus modulaire et plus simple pour intervenir.

Le point clé se jouerait sur la carte mère qui serait installée sur la partie droite du smartphone. Pour éviter de faire traverser des câbles vers la gauche jusqu’aux boutons de volume, Apple les aurait déplacés sur la tranche supérieure, un choix qui servirait avant tout à dégager de la place à l’intérieur.

Ce schéma rejoindrait plusieurs détails déjà avancés en février par le même leaker. Touch ID et le bouton de commande de l’appareil photo prendraient place sur le côté droit, le bloc photo reprendrait l’esthétique de l’iPhone Air et l’ensemble laisserait à l’écran et à la batterie la quasi-totalité du volume disponible.

Apple voudrait faire de l’espace son vrai avantage

Cette architecture empilée ne servirait pas seulement à simplifier le démontage et la réparation. Elle permettrait aussi d’intégrer la plus grosse batterie jamais utilisée dans un iPhone, un argument important pour un appareil pliable où l’autonomie reste souvent un point de tension.

Le reste de la fiche technique déjà évoquée va dans le même sens d’un produit très ciblé. L’appareil, qui aurait pour nom iPhone Ultra, embarquerait un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, la puce A20, le modem C2, Touch ID et deux capteurs photo à l’arrière.

Instant Digital évoque aussi depuis plusieurs mois que l’iPhone pliable aurait un prix de 2 000 dollars, fonctionnerait uniquement avec eSIM et serait disponible en trois capacités de stockage. Apple prépare sa préparation aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre.