Les amateurs de simulation automobile peuvent désormais utiliser l’Apple Vision Pro pour bénéficier du top de la simu en VR/XR. Disponible gratuitement sur l’App Store depuis le mardi 12 mai, l’application iRacing Connect transforme le casque d’Apple en cockpit de réalité mixte,… à condition de disposer d’un équipement PC très musclé.

Un cockpit virtuel aligné avec le matériel réel

Le principe de iRacing Connect repose sur une fusion entre le poste de pilotage physique et l’environnement virtuel. L’application aligne le volant réel du joueur avec celui affiché dans la simulation, tout en permettant de voir ses mains et certains éléments du cockpit grâce aux capacités spatiales du Vision Pro.

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Comme on peut s’en douter, iRacing ne tourne pas nativement sur le casque. Les calculs physiques et le rendu graphique sont effectués sur un PC équipé d’un GPU NVIDIA RTX, puis transmis sans fil vers visionOS via CloudXR. Cette approche permet de profiter de graphismes haut de gamme tout en exploitant l’écran très haute définition du Vision Pro. Tony Gardner, président d’iRacing, affirme que l’association entre les écrans ultra haute résolution du Vision Pro et la puissance des GPU RTX offre « un niveau d’immersion et de fidélité jamais vu dans le sim racing ».

Une expérience premium, mais très exigeante

visionOS 26.4, RTX récente et Wi-Fi 6+

Pour utiliser iRacing Connect, il faut donc disposer à minima d’un Apple Vision Pro sous visionOS 26.4 ou plus récent, d’un abonnement iRacing actif, d’un PC Windows haut de gamme et d’une carte graphique NVIDIA RTX 4070 Ti ou 5070 Ti au minimum, avec pilote 580 ou supérieur. Le réseau local doit être au niveau lui suivre, avec un routeur Wi-Fi 6+ capable de dépasser 1 000 Mbit/s sur la bande 5 GHz. Tout de même …

Voilà qui confirme en tout cas le positionnement récent du Vision Pro comme plateforme de jeu XR (très) haut de gamme. Pour les joueurs bien équipés et propriétaires d’un Vision Pro, il n’y sans doute pas à hésiter…