Le catalogue “gaming” de l’Apple Vision Pro devrait bientôt s’élargir grâce au streaming. Les développeurs de X-Plane 12 annoncent en effet une version pour le casque d’Apple plus tard ce printemps. La compatibilité avec le Vision Pro est rendue possible par visionOS 26.4, qui activera la prise en charge de Nvidia CloudXR 6.0. Il devient ainsi possible de faire tourner le simulateur sur un PC distant équipé d’une carte RTX, tout en affichant l’expérience de jeu directement dans le casque.

CloudXR : la VR “déportée” pour contourner le manque de jeux natifs

Le principe ressemble à celui d’un service de cloud gaming, mais adapté à la réalité virtuelle : CloudXR capture l’application sur un PC, compresse le flux et l’envoie au Vision Pro, qui renvoie en retour les mouvements et interactions de l’utilisateur. Même si la puce du casque est puissante, la VR streaming peut donner accès à une bibliothèque de jeux bien plus vaste, en particulier pour les simulations les plus exigeantes (ce qu’est effectivement X-Plane 12).

Une expérience VR sensible au réseau

Résolution, latence et confort visuel

La VR impose des contraintes fortes : haute définition, fréquence d’images élevée et temps de réponse minimal. Une baisse de qualité peut accentuer l’effet “grille” (screen-door) et une latence excessive peut provoquer gêne ou nausée. Or, l’Apple Vision Pro ne dispose pas de port Ethernet et s’appuie sur le Wi-Fi 6, ce qui signifie qu’il faudra disposer d’une excellente qualité de connexion pour profiter au mieux du simulateur.

X-Plane 12 : mixte entre cockpit virtuel et matériel réel

Les développeurs indiquent aussi exploiter ARKit et le foveated streaming (le calcul de rendu est optimisé sur les zones regardées par le joueur). Le jeu peut reconnaître certains périphériques (manche, manettes) et les intégrer dans un cockpit en réalité mixte, pendant que le rendu lourd (extérieur, monde) est calculé à distance.

A noter enfin que l’app compagnon sera distribuée sur l’App Store. Pour l’utiliser, il faudra déjà posséder X-Plane 12 en version Mac ou Windows (59 euros sur Steam).