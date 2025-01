L’Apple Vision Pro devient un peu plus intéressant pour les joueurs, puisque plus de 2 000 jeux sont maintenant disponibles grâce au support de GeForce Now. Nvidia avait déjà annoncé l’arrivée de son service de cloud gaming sur le casque d’Apple et c’est maintenant une réalité.

Depuis quelques jours, les propriétaires d’un Vision Pro peuvent profiter de Nvidia GeForce Now et jouer jusqu’en 4K à 120 FPS (images par seconde), le tout avec le support de l’affichage ultralarge (ultrawide). Le support des manettes est également au rendez-vous.

Il est bon de noter qu’il ne s’agit pas de plus de 2 000 jeux (dont 100 titres gratuits/free-to-play) en réalité virtuelle optimisés pour le Vision Pro. Il s’agit ici de jeux que l’on retrouve à l’origine sur PC. Mais l’intérêt est de pouvoir aussi y jouer depuis le casque d’Apple grâce au cloud gaming.

Pour accéder à GeForce Now depuis l’Apple Vision Pro, il faut passer par Safari. En effet, il n’y a pas une application dédiée à télécharger sur l’App Store. La raison est qu’Apple a des règles assez strictes pour tout ce qui touche le cloud gaming. Ainsi, Nvidia, Microsoft (Xbox Cloud Gaming) et d’autres passent par Safari, bien que l’expérience ne soit pas aussi bonne qu’une application dédiée.

GeForce Now est gratuit avec des sessions d’une heure et des publicités. Il y a ensuite un abonnement à 10,99€/mois pour jouer 6 heures sans publicité en 1440p et avec le support du ray tracing. Et un autre abonnement coûte 21,99€/mois pour jouer 8 heures sans publicités avec le support de la 4K HDR, du ray tracing, de 240 FPS et des options DLSS 3, Nvidia Reflex et Cloud G-Sync. Selon Nvidia, c’est l’équivalent de jouer avec une carte graphique RTX 4080.