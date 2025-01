GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, sera bientôt disponible sur l’Apple Vision Pro. Il sera ainsi possible de jouer à de nombreux jeux depuis son casque.

Dans son annonce lors du CES 2025, Nvidia a indiqué que GeForce Now sera disponible dans le courant du mois sur l’Apple Vision Pro, mais aussi sur d’autres casques de réalité virtuelle/mixte, dont les Meta Quest 3 et 3S, et ceux de Pico.

Dans le cas du Vision Pro, il faudra passer par Safari et se rendre à l’adresse play.geforcenow.com. Il n’y aura donc pas une application dédiée à télécharger depuis l’App Store. C’est presque la même chose sur iPhone et iPad, où il faut passer par une web app. La raison est simple : Apple impose beaucoup de limitations concernant les applications de cloud gaming et les sociétés comme Nvidia, Microsoft (Xbox Cloud Gaming) et d’autres préfèrent donc passer par Safari. L’expérience de jeu avec Safari est moins optimale que celle proposée par une application native, mais il faut faire avec… pour l’instant du moins.

Nvidia ne donne pas encore un aperçu du rendu des jeux sur l’Apple Vision Pro avec GeForce Now, mais on peut s’attendre à une bonne expérience. Le service compte désormais plus de 2 100 titres, dont plusieurs AAA.

GeForce Now est gratuit avec des sessions d’une heure et des publicités. Il y a ensuite un abonnement à 10,99€/mois pour jouer 6 heures sans publicité en 1440p et avec le support du ray tracing. Et un autre abonnement coûte 21,99€/mois pour jouer 8 heures sans publicités avec le support de la 4K HDR, du ray tracing, de 240 FPS et des options DLSS 3, Nvidia Reflex et Cloud G-Sync. Selon Nvidia, c’est l’équivalent de jouer avec une carte graphique RTX 4080.