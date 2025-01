La croissance rapide de Nvidia dans le domaine de la robotique s’est illustrée par le lancement de GR00T l’an dernier. Cette plateforme avancée a réuni des acteurs majeurs de la robotique humanoïde, tels que Boston Dynamics, Agility Robotics et Sanctuary AI. Lors du CES 2025, le CEO de Nvidia Jensen Huang a dévoilé Blueprint, une extension de GR00T axée sur l’apprentissage par imitation. Cette méthodologie permet aux robots d’apprendre en reproduisant les mouvements humains, sans qu’il soit nécessaire de taper la moindre ligne de code. L’apprentissage par imitation s’avère particulièrement précieux pour automatiser des tâches dans les usines et les entrepôts, où les robots humanoïdes sont déployés depuis peu en nombre croissant.

Blueprint intègre également la téléopération, permettant l’enseignement à distance des robots en traduisant les actions humaines en un format numérisé. Et c’est là où le casque XR d’Apple intervient, car grâce à l’Apple Vision Pro les utilisateurs peuvent créer un jumeau numérique de leurs actions, jumeau que les robots peuvent ensuite reproduire en simulation et ce avec une grande précision. Cette approche accélère considérablement le processus d’apprentissage, permettant ainsi aux robots de maîtriser rapidement des tâches complexes. On notera au passage que malgré son échec auprès du grand public, les spécifications très élevées de l’Apple Vision Pro permettent au casque d’Apple d’intégrer de nombreux secteurs professionnels (santé, robotique, simulation, etc.). Apple a au moins une bonne raison de poursuivre ses efforts sur le secteur des technologies XR.