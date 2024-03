Le casque XR d’Apple séduit de plus en plus le monde professionnel : NVIDIA apporte sa plateforme Omniverse (basée sur OpenUSD) sur l’Apple Vision Pro ! Annoncé hier après-midi au NVIDIA GTC, la plateforme de collaboration graphique 3D en temps réel, développée à partir des API Omniverse Cloud, permet aux développeurs d’envoyer facilement leurs scènes 3D Universal Scene Description (OpenUSD) depuis leurs applications de création de contenu vers le NVIDIA Graphics Delivery Network (GDN), un réseau mondial de centres de données graphiques capables de diffuser des expériences 3D avancées sur Apple Vision Pro.



Une démo diffusée à la GTC montrait un professionnel portant le Vision Pro et utilisant une application de configuration de voiture développée par le studio CGI Katana sur la plateforme Omniverse.« Les écrans ultra-haute résolution révolutionnaires d’Apple Vision Pro, combinés au rendu photoréaliste du contenu OpenUSD diffusé à partir de l’informatique accélérée NVIDIA, ouvrent une incroyable opportunité pour l’avancement des expériences immersives », a déclaré Mike Rockwell, vice-président des Vision Products Group chez Apple. » L’informatique spatiale redéfinira la manière dont les concepteurs et les développeurs créent du contenu numérique captivant, ouvrant ainsi une nouvelle ère de créativité et d’engagement. » « Apple Vision Pro est le premier appareil sans connexion qui permet aux entreprises clientes de réaliser leur travail sans compromis », a ajouté Rev Lebaredian, vice-président de la simulation chez NVIDIA. « Nous sommes impatients que nos clients aient accès à ces outils incroyables. »