Il y a déjà eu plusieurs rumeurs au sujet du MacBook avec un écran tactile et voilà que le leaker Instant Digital confirme aujourd’hui. « Il est confirmé à 100 % que l’écran du MacBook sera tactile », écrit-il sur Weibo.

Le MacBook tactile arrive dans quelques mois

Si l’on en croit les rumeurs, Apple va proposer un « MacBook Ultra » d’ici la fin de l’année ou le début de 2027. Sa grande nouveauté par rapport au MacBook Pro serait donc un écran OLED tactile. Ce sera, de fait, le premier Mac avec un tel écran. D’ailleurs, Apple ne compterait pas imposer le côté tactile et le présenterait comme étant un bonus.

Le Mac portable embarquerait également les puces M6 Pro et M6 Max pour toujours plus de puissance, une Dynamic Island (comme sur iPhone) et un design plus fin que le MacBook Pro existant. Il faut naturellement s’attendre à ce que le prix soit plus élevé que celui d’un MacBook Pro. La gamme actuelle débute à 1 899 euros.

D’autre part, Apple a annoncé cette semaine macOS 27 Golden Gate et il se trouve que la bêta comprend plusieurs indices suggérant là aussi un futur MacBook tactile. En effet, certaines interfaces adaptent des gestes familiers à ceux déjà présents sur iPhone et iPad. Par exemple, le geste « Tirer pour rafraîchir » a fait son apparition dans quelques applications d’Apple, à savoir Safari, Mail, News, Podcasts et Calendrier. Ce sera pratique pour l’usage avec le doigt.