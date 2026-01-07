Alors que les rumeurs annoncent l’arrivée du premier MacBook tactile pour la fin de l’année, une solution tierce propose de devancer Apple. L’accessoire Magic Screen, développé par Intricuit, promet d’apporter dès maintenant cette fonctionnalité aux MacBook Air et MacBook Pro existants, sans nécessiter l’achat d’un nouvel ordinateur.

Un écran tactile magnétique à fixer soi-même

Le concept repose sur un accessoire amovible présenté comme le « premier écran tactile à fixation rapide pour votre MacBook ». Le Magic Screen se fixe directement sur la dalle du Mac portable grâce à des aimants intégrés et se connecte simplement via un port USB-C.

Une fois installé, l’accessoire permet aux utilisateurs d’interagir avec macOS de manière inédite en tapant, glissant et zoomant directement sur l’écran. Le fabricant met en avant une navigation plus intuitive, rendant le défilement des pages Web et l’agrandissement des photos plus naturels et directs.

Intricuit positionne son produit comme une option économique face aux tablettes graphiques ou à l’achat d’un iPad dédié. Pour séduire les créatifs, le Magic Screen est livré avec son propre stylet. Ce dernier gère la sensibilité à la pression ainsi que le survol, des fonctions essentielles pour le dessin ou la retouche.

Le projet doit être lancé prochainement sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Le prix d’appel pour les contributeurs est fixé à 139 dollars. Toutefois, aucune date précise n’a été communiquée concernant le lancement de la campagne ou les délais de livraison. Des démonstrations vidéo du fonctionnement sont d’ores et déjà visibles sur le site de la marque.