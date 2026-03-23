Le sim racing s’invite sur l’Apple Vision Pro. iRacing déploie cette semaine la compatibilité avec le casque d’Apple, portée par visionOS 26.4 et une nouveauté technique clé, le foveated streaming, conçu pour concentrer la qualité d’image (et donc la puissance de calcul de rendu) là où le regard se pose réellement. Pour iRacing, l’objectif est de rapprocher la sensation du cockpit virtuel de celle d’un véritable poste de pilotage, sans sacrifier la précision visuelle indispensable en course.

Un rendu haut de gamme… calculé sur PC

Plutôt que d’exécuter le jeu nativement sur le casque, iRacing repose ici sur Nvidia CloudXR. Concrètement, la simulation et le rendu graphique sont réalisés sur un PC équipé d’un GPU RTX, puis les images sont encodées et transmises sans fil via le Wi-Fi à l’app compagnon iRacing Connect sur visionOS. Cette approche vise à marier l’affichage premium du Vision Pro avec la puissance d’un PC, tout en limitant le niveau des latences… si l’on dispose du très haut débit.

La réalité mixte au service du pilotage

Autre atout, l’intégration d’ARKit pour superposer des éléments réels au cockpit numérique. Les mains du pilote et certains périphériques physiques (volant, rig) peuvent ainsi s’aligner avec l’environnement virtuel, un détail crucial en terme d’immersion.

Une promesse d’immersion, mais sous conditions

Le président d’iRacing, Tony Gardner, parle d’« un niveau d’immersion et de fidélité jamais vu dans le sim racing ». Reste que l’expérience dépendra beaucoup du réseau domestique et de la machine hôte : dès qu’il s(agit de cloud gaming, la fluidité se gagne autant dans les réglages que dans la bande passante. Après l’annonce de X Plane 12 sur Vision Pro, force est de constater que le casque XR d’Apple est en train de gagner ses galons de plateformes gaming VR ultra premium… et ultra chère.