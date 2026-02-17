La bêta 1 de visionOS 26.4 active le streaming fovéal avec la prise en charge de Nvidia CloudXR, permettant à l’Apple Vision Pro d’afficher du contenu immersif en haute résolution et à faible latence streamé depuis des ordinateurs distants ou des serveurs cloud. Cette technologie autorise la superposition de contenu spatial natif sur les flux vidéo distants, créant des expériences hybrides optimisées.

Du mieux pour l’Apple Video Pro et les jeux

Le framework Foveated Streaming d’Apple envoie du contenu de haute qualité uniquement dans la région approximative où l’utilisateur regarde, garantissant des performances fluides malgré la complexité graphique. Selon la documentation d’Apple pour les développeurs, tout jeu, expérience ou application de réalité virtuelle conçue pour ordinateur de bureau peut désormais être streamée vers le Vision Pro grâce à ce système.

La technologie permet de répartir la charge de calcul entre l’appareil et une machine distante. Un jeu de course peut afficher les jauges de l’habitacle avec RealityKit en local, tandis que l’environnement extérieur gourmand en ressources est streamé depuis un ordinateur distant. De même, un simulateur de vol peut rendre le cockpit en natif et streamer le paysage depuis un serveur.

L’intégration de Nvidia CloudXR, une technologie tierce déjà employée par d’autres plateformes de réalité virtuelle, vise à faciliter le portage d’applications et de jeux existants vers l’Apple Vision Pro. Cette approche pourrait accélérer l’enrichissement du catalogue de visionOS en réduisant les barrières techniques pour les développeurs disposant déjà de contenus de réalité virtuelle pour d’autres plateformes.

La documentation d’Apple ne précise pas si ses applications natives pour visionOS exploitent actuellement cette technologie, mais l’entreprise devra probablement montrer l’exemple pour établir les meilleures pratiques auprès des développeurs tiers.