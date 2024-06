Ces dernières semaines, plusieurs points de blocage concernant l’Apple Vision Pro sont devenus de l’histoire ancienne. Il est désormais possible de visionner les contenus VR en ligne via son navigateur (ce qui permet d’accéder, au hasard… à du porno en VR), une fonction qui jusqu’ici ne fonctionnait pas correctement. L’autre avancée concerne les jeux video, l’un des gros points faibles du casque d’Apple. Deux apps disponibles depuis peu dans l’App Store permettent en effet de diffuser des jeux Steam VR du PC gaming au casque Vision Pro, comme cela est déjà possible depuis belle lurette avec les casques Meta Quest.

Téléchargeable gratuitement (mais avec un achat intégré de 9 dollars pour tout débloquer), iVRY ne nécessite que quelques minutes de paramétrage. L’app s’intègre nativement à Steam et assure la connexion avec le PC en Wi-Fi ou via USB-C. L’éditeur d’iVRY assure que la plupart des jeux déjà compatibles avec le HTC Vive ou l’Oculus Rift peuvent fonctionner avec l’Apple Vision Pro. Malheureusement, il est probable que seules les manettes soient compatibles, le casque ne reconnaissant pas nativement les sticks VR.

La seconde app est ALVR, une solution un peu moins simple que pour iVRY puisqu’il sera nécessaire d’exécuter le runtime OpenVR sur le PC distant. Le site Apple Insider précise que les JoyCons de la Switch sont tout de même reconnus, ainsi bien sûr que les manettes. A noter que les deux apps fonctionnent avec un routeur 5 GHz et qu’il vaudra mieux que la connexion soit bien dégagée, comprendre qu’il ne faudra pas que trop d’appareils soient connectés au Wi-Fi pendant la séance de jeu avec le Vision Pro.

Pour rappel, l’Apple Vision Pro pourra être précommandé en France à partir du 28 juin prochain pour une commercialisation le 12 juillet.