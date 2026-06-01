C’est dans une semaine, à savoir le 8 juin à 19 heures, qu’Apple débutera la WWDC 2026, notamment avec la keynote d’ouverture qui sera l’occasion de découvrir iOS 27 sur iPhone. Aujourd’hui, Apple fait du teasing pour sa conférence.

Un teaser d’Apple pour la WWDC 2026

Apple a partagé une nouvelle image avec son logo aux couleurs de la WWDC 2026 et propose aujourd’hui le slogan « All systems glow », qui se traduit par « Tous les systèmes brillent ». Mais cela semble surtout un clin d’œil à l’expression anglaise « All systems go » qui signifie que tout est prêt ou que tous les signaux sont au vert.

Apple n’en dit pas plus, mais on peut se douter que c’est en lien avec le nouveau Siri d’iOS 27 qui s’appuiera sur l’intelligence artificielle, notamment avec l’aide de Google Gemini. Le nouveau Siri aura également le droit à une application dédiée qui sera similaire dans l’idée à ChatGPT, Gemini et Claude afin d’avoir un chatbot IA.

En complément, Greg Joswiak, le vice-président d’Apple chargé du marketing mondial, a publié un court teaser sous forme de vidéo. « Tout est prêt pour une super WWDC 2026 la semaine prochaine ! », dit-il.

All systems glow for a great #WWDC26 next week! Tune in June 8 at

. pic.twitter.com/g6A5v5vWI4 — Greg Joswiak (@gregjoz) June 1, 2026

La keynote d’ouverture de la WWDC 2026 aura lieu le 8 juin à 19 heures avec la présentation d’iOS 27 sur iPhone, iPadOS 27 sur iPad, macOS 27 sur Mac, watchOS 27 sur Apple Watch, tvOS 27 sur Apple TV et visionOS 27 sur Apple Vision Pro.

En outre, Apple partage un fond d’écran dédié pour la WWDC 2026. Il est possible de le télécharger en cliquant ici. C’est disponible pour iPhone, iPad et Mac.

Enfin, Apple propose une playlist dédiée à la WWDC 2026 sur Apple Music. Elle est disponible en cliquant ici et regroupe 20 morceaux.