Apple vient de lever le voile sur le programme de la WWDC 2026 qui se déroulera du 8 au 12 juin. Le premier jour sera le premier plus important, puisqu’il y aura la keynote d’ouverture avec la présentation d’iOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27. Le fabricant a aussi envoyé les invitations aux médias pour la keynote du 8 juin qui aura lieu à 19 heures (heure française).

Apple fait savoir que la WWDC 2026 débutera le 8 juin avec la keynote d’ouverture et le Platforms State of the Union qui présenteront les nouveaux systèmes d’exploitation, avec notamment des avancées en matière d’intelligence artificielle ainsi que de nouveaux logiciels et outils de développement. Tout au long de la semaine, les développeurs et les étudiants pourront visionner plus de 100 nouvelles sessions vidéo consacrées aux outils, aux technologies et au design, participer à des ateliers en groupe et prendre part à des discussions sur les forums des développeurs Apple. Apple accueillera également plus de 1 000 développeurs, designers et étudiants pour célébrer cet événement en personne à l’Apple Park le 8 juin.

Voici à quoi ressemble l’invitation envoyée aux médias :

Et voici le programme :

Apple Keynote : 8 juin, 19 heures (heure française)

La WWDC dévoilera un premier coup d’œil aux dernières mises à jour à venir sur les plateformes Apple. La keynote sera disponible en streaming sur apple.com, l’application Apple TV et la chaîne YouTube Apple. La lecture à la demande sera disponible après coup.

Platforms State of the Union : 9 juin, 22 heures (heure française)

Peu de temps après la keynote, le Platforms State of the Union se penchera plus profondément sur de nouvelles fonctionnalités, API et technologies qui permettront aux développeurs de créer des expériences sur les plateformes Apple. Le Platforms State of the Union sera disponible sur l’application Apple Developer, le site Web d’Apple, la chaîne YouTube et Bilibili. La lecture à la demande sera disponible après coup.

Séances vidéo et guides

Avec de nouvelles sessions sur les outils, les technologies et le design, la WWDC aide les développeurs à apprendre directement des ingénieurs et des designers Apple. Toutes les sessions seront disponibles sur l’application Apple Developer, le site Web d’Apple, la chaîne YouTube et Bilibili. Les guides organisés aideront également les développeurs à naviguer dans les plus grandes annonces de la semaine par plateforme et par sujet.

Laboratoires de groupe

Tout au long de la semaine, les développeurs peuvent rejoindre les laboratoires de groupe, des présentations en ligne en direct et des sessions de questions-réponses organisées par des ingénieurs et des designers d’Apple. Ils peuvent écouter et apprendre, et poser des questions sur des sujets tels qu’Apple Intelligence, les outils de développement, le design, les graphismes et les jeux, et l’apprentissage automatique. Les laboratoires de groupe auront lieu du mardi au vendredi et dureront jusqu’à 60 minutes. Les experts d’Apple seront également sur les forums de développeurs Apple pour répondre aux questions sur une variété d’outils et de technologies.

Apple Design Awards

Les Apple Design Awards mettent en lumière l’artisanat, la créativité et l’expertise technique de la communauté des développeurs. Les 36 finalistes de cette année – dans les catégories Plaisir et divertissement, inclusion, innovation, interaction, impact social, et visuels et graphisme – ont été dévoilés aujourd’hui sur le site d’Apple Developer. Les gagnants seront annoncés dans les prochaines semaines.

Swift Student Challenge

Apple est fier de soutenir les développeurs étudiants grâce au Swift Student Challenge, l’un des nombreux programmes d’Apple qui élèvent la prochaine génération de développeurs, de designers et d’entrepreneurs. Cette année, le challenge a honoré 350 gagnants, dont 50 gagnants distingués qui ont été invités à Cupertino pour une expérience spéciale de trois jours au cours de la semaine de la WWDC.