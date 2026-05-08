Instagram a mis à jour son application iPad afin de se rapprocher de l’expérience que l’on retrouve sur iPhone, au lieu d’avoir une mise en avant des Reels.

Les Reels ne sont plus mis en avant

L’application Instagram sur iPad a fait ses débuts en septembre dernier, soit 15 ans après le lancement de la tablette d’Apple. Mais l’expérience n’était pas tout à fait identique à celle de l’iPhone. En effet, la page principale de l’application affichait les Reels, à savoir les vidéos verticales du réseau social qui sont ni plus ni moins qu’une copie du fonctionnement de TikTok. Il semblerait que le succès ne soit pas réellement au rendez-vous, étant donné la nouvelle mise à jour.

Instagram prévient les utilisateurs qu’il a opéré à des changements. « Nous avons apporté quelques modifications à l’application pour iPad afin que vous puissiez voir davantage de publications provenant des profils que vous suivez. Mettez l’application à jour pour l’essayer », indique un message sur l’application.

Ainsi, la page principale d’Instagram sur iPad est maintenant identique à celle de l’iPhone, à savoir un fil avec les publications (photos et vidéos) des personnes que vous suivez, ainsi que des publications suggérées. Les Reels sont disponibles, mais ils sont maintenant à retrouver dans un onglet dédié, comme sur iPhone.

They made instagram so much better for the iPad! Launching the app now keeps reels in a separate tab, and puts posts at the face on the App. I love this change. It feels like what instagram should be. pic.twitter.com/9uQhUl1naS — Isaac Brown (@MIBProductions) May 7, 2026

Instagram pour iPad est disponible gratuitement au téléchargement sur iPad depuis l’App Store.