Après des années de demandes des utilisateurs, Instagram déploie une version spécifique de son application pour iPad, disponible dès aujourd’hui. Cette version met l’accent sur les Reels et adapte l’expérience au grand écran de la tablette d’Apple.

Les Reels au cœur de l’expérience sur iPad

L’application s’ouvre directement sur les Reels, à savoir le format vidéo court d’Instagram concurrent de TikTok, reflétant l’importance croissante de ce type de contenu. En avril, il a été dit que Meta, maison mère d’Instagram, développait cette application en réponse aux incertitudes réglementaires pesant sur TikTok aux États-Unis, où une interdiction potentielle a accéléré les priorités. Ce choix d’axer l’interface sur les Reels s’inscrit dans cette stratégie, visant à capter l’attention des utilisateurs dans un contexte concurrentiel.

L’application conserve les fonctionnalités clés d’Instagram. Les stories s’affichent en haut de la page d’accueil et un onglet dédié permet de passer à une page d’accueil plus proche de l’expérience mobile sur iPhone, avec une option chronologique pour ceux qui le souhaitent.

Le grand écran réduit le nombre d’actions : les commentaires des Reels apparaissent à côté des vidéos en plein écran et la page de messagerie affiche simultanément la boîte de réception et les conversations, à l’image de Messenger sur ordinateur.

L’application Instagram pour iPad est disponible maintenant au téléchargement sur l’App Store.

Pourquoi maintenant ?

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, avait précédemment indiqué que la demande pour une application iPad n’était pas suffisamment forte pour en faire une priorité. Plusieurs facteurs expliquent ce revirement : l’augmentation de l’utilisation des tablettes par les jeunes ou la vulnérabilité réglementaire de TikTok, qui a poussé Meta à accélérer ses projets.

Instagram renforce également ses Reels, avec des clips plus longs, des options de repartage et d’avance rapide, et des efforts pour attirer les créateurs populaires de TikTok.

C’est l’occasion de rappeler que Meta a proposé il y a quelques mois une application WhatsApp pour iPad. Voilà maintenant Instagram. Le groupe pense enfin à la tablette d’Apple.