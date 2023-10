Il va falloir encore attendre pour avoir une éventuelle application Instagram sur iPad. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a été questionné sur le sujet et fait bien comprendre que ce n’est pas prévu, du moins pour le moment.

C’est lors d’une série de questions-réponses dans ses stories qu’Adam Mosseri a répondu à une question pour Instagram sur iPad. Il a déclaré :

On ne travaille pas dessus pour le moment. Je pense que ce serait une bonne chose à faire à un moment donné. Mais nous n’avons seulement qu’un nombre limité de personnes qui travaillent chez Instagram, nous devons donc mettre en avant la chose la plus importante à faire pour améliorer notre plateforme à chaque instant. Et pour l’instant, c’est parfait dans la version actuelle.