À quand une application Instagram pour iPad ? Il n’y a pas de réponse, si ce n’est que ce ne sera pas pour tout de suite. Adam Mosseri, le patron du réseau social, a évoqué ce sujet sur Twitter.

Le YouTubeur Marques Brownlee (MKBHD) a publié un tweet dans lequel il note que nous en sommes en 2022 et qu’il n’y a toujours pas d’application Instagram pour iPad. Adam Mosseri lui a répondu : « Yep, on l’entend souvent. Ce n’est toujours pas un groupe de personnes assez important pour être une priorité. J’espère y arriver à un moment donné, mais pour l’instant nous sommes très occupés par d’autres choses ».

Yup, we get this one a lot. It's still just not a big enough group of people to be a priority. Hoping to get to it at some point, but right now we're very heads down on other things.

