Après un teasing hier, WhatsApp propose aujourd’hui au téléchargement son application pour iPad. Les utilisateurs l’attendaient depuis un moment et ils peuvent désormais la télécharger sur l’App Store.

Enfin la disponibilité de WhatsApp sur iPad

WhatsApp pour iPad supporte plusieurs fonctionnalités multitâches d’iPadOS telles que Stage Manager, Split View et Slide Over : affichez plusieurs applications à la fois pour envoyer des messages tout en naviguant sur le Web, ou recherchez des idées de voyage avec d’autres personnes lors d’un appel de groupe. WhatsApp fonctionne également avec le clavier Magic Keyboard et l’Apple Pencil.

De plus, l’application utilise la technologie multi-appareil pour assurer la synchronisation avec l’iPhone, le Mac et vos autres appareils, tout en protégeant vos messages, vos appels et vos médias grâce au chiffrement de bout en bout, et ce, quels que soient la plateforme ou l’appareil que vous utilisez.

Bien sûr, l’application s’adapte à l’iPad. C’est donc confortable pour avoir les conversations qui s’affichent d’une meilleure manière sur l’écran. On retrouve la liste des discussions sur la gauche et la conversation sélectionnée au centre.

L’application WhatsApp pour iPad est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.

La messagerie de Meta a en tout cas bien pris son temps pour débarquer sur la tablette d’Apple. C’est à se demander pourquoi. C’est l’occasion de souligner que la messagerie a récemment annoncé avoir atteint le cap des 3 milliards d’utilisateurs dans le monde.