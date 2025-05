Cela fait un moment maintenant que les utilisateurs d’iPad attendent une version native de l’application WhatsApp. Cela se précise un peu plus aujourd’hui.

Bientôt l’application WhatsApp sur iPad

Ce 26 mai, le compte officiel de WhatsApp sur X (ex-Twitter) a cité un message d’un utilisateur indiquant : « Ils devraient ajouter WhatsApp sur iPad ». La citation du message s’accompagne par l’emoji des yeux.

On comprend donc facilement que l’application WhatsApp pour iPad est en préparation et ce teasing aujourd’hui suggère qu’elle ne va pas tarder. Malheureusement, la messagerie de Meta ne fournit aucune image ou information à ce sujet. Rien n’est dit sur la date de sortie.

Cela fait des années maintenant que l’application iOS est uniquement disponible sur iPhone. Beaucoup d’utilisateurs réclament une version iPad, et ce depuis un moment maintenant. Meta va enfin répondre à leur requête.

Le mois dernier, il a été révélé qu’une application native d’Instagram pour iPad était également en préparation. Instagram se veut aussi une propriété de Meta. De plus, Meta contrôle les réseaux sociaux Facebook et Threads. Le premier a déjà le droit à une application pour la tablette d’Apple, mais ce n’est pas le cas du second. Cela viendra probablement au fil des prochains mois. Pour l’instant, l’application est uniquement adaptée à l’iPhone.