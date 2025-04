WhatsApp annonce aujourd’hui une série de nouveautés concernant son application sur iOS et sur Android. Cela concerne les discussions de groupe, événements, appels, chaînes et plus encore.

Du mieux pour les discussions

Voici les nouveautés ajoutées par WhatsApp en ce qui concerne les discussions :

Indicateur « en ligne » dans les discussions de groupe : vous pouvez désormais voir en temps réel combien de membres sont « en ligne » sous le nom du groupe et ainsi savoir si des personnes sont disponibles pour discuter.

: vous pouvez désormais voir en temps réel combien de membres sont « en ligne » sous le nom du groupe et ainsi savoir si des personnes sont disponibles pour discuter. Notifications importantes dans les groupes : pour hiérarchiser facilement les notifications de vos discussions de groupe, c’est simple ! Utilisez le nouveau paramètre « Notifications pour » et sélectionnez « Important » pour recevoir des notifications uniquement pour les @mentions, réponses et messages de contacts enregistrés. Ou sélectionnez « Tout » pour recevoir toutes les notifications.

: pour hiérarchiser facilement les notifications de vos discussions de groupe, c’est simple ! Utilisez le nouveau paramètre « Notifications pour » et sélectionnez « Important » pour recevoir des notifications uniquement pour les @mentions, réponses et messages de contacts enregistrés. Ou sélectionnez « Tout » pour recevoir toutes les notifications. Mises à jour de la fonctionnalité Événements : l’option permettant de créer des événements dans les groupes est désormais disponible pour les conversations individuelles. Il est également possible de répondre « peut-être », d’inviter une personne, d’ajouter une date et une heure de fin pour les événements longs et d’épingler l’événement dans une discussion.

: l’option permettant de créer des événements dans les groupes est désormais disponible pour les conversations individuelles. Il est également possible de répondre « peut-être », d’inviter une personne, d’ajouter une date et une heure de fin pour les événements longs et d’épingler l’événement dans une discussion. Réactions rapides : parfois, il peut être pratique de réutiliser une réaction déjà ajoutée par quelqu’un d’autre dans une réponse. Vous pouvez désormais rapidement voir les réactions des autres personnes et appuyer sur celle que vous souhaitez envoyer.

: parfois, il peut être pratique de réutiliser une réaction déjà ajoutée par quelqu’un d’autre dans une réponse. Vous pouvez désormais rapidement voir les réactions des autres personnes et appuyer sur celle que vous souhaitez envoyer. Numérisation de documents sur iPhone : numérisez et envoyez des documents directement depuis WhatsApp sur votre iPhone. Il vous suffit de sélectionner « Numériser le document » dans la barre des pièces jointes et de suivre les étapes pour numériser, rogner et enregistrer le document.

: numérisez et envoyez des documents directement depuis WhatsApp sur votre iPhone. Il vous suffit de sélectionner « Numériser le document » dans la barre des pièces jointes et de suivre les étapes pour numériser, rogner et enregistrer le document. Application par défaut sur iPhone : depuis la dernière mise à jour d’iOS, il est possible de définir WhatsApp en tant qu’application de messagerie et d’appel par défaut de votre iPhone. Pour ce faire, accédez à Réglages > Apps > Apps par défaut, et sélectionnez WhatsApp.

Les appels s’améliorent

Pour les appels, on retrouve les éléments suivants :

Pincez pour zoomer lors d’appels vidéo : les personnes utilisant un iPhone peuvent désormais pincer pour zoomer lors d’un appel vidéo afin de voir de plus près leur propre vidéo ou celle des autres.

: les personnes utilisant un iPhone peuvent désormais pincer pour zoomer lors d’un appel vidéo afin de voir de plus près leur propre vidéo ou celle des autres. Ajoutez une personne à un appel depuis une discussion : ajoutez une personne à un appel individuel en cours directement depuis un fil de discussion en appuyant sur l’icône d’appel en haut et en sélectionnant « Ajouter à l’appel ».

: ajoutez une personne à un appel individuel en cours directement depuis un fil de discussion en appuyant sur l’icône d’appel en haut et en sélectionnant « Ajouter à l’appel ». Des appels vidéo plus fluides : WhatsApp dit avoir amélioré sa technologie pour renforcer la fiabilité et la qualité de vos appels vidéo. Son système de routage optimisé trouve le meilleur chemin de connexion, ce qui réduit les échecs d’appel et la lecture hachée des vidéos. En outre, la détection de bande passante améliorée convertit rapidement votre vidéo en qualité HD pour une expérience plus agréable.

Des changements pour l’onglet Actus

Et pour l’onglet Actus, les nouveautés sont les suivantes :