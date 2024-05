WhatsApp annonce des améliorations pour son système des communautés, avec la possibilité d’organiser des évènements et de permettre aux membres de répondre aux mises à jour importantes partagées par les administrateurs dans les groupes d’annonces.

WhatsApp indique :

Grâce aux évènements, il est désormais plus simple d’organiser des rencontres directement sur WhatsApp, qu’il s’agisse de réunions virtuelles ou de soirées d’anniversaire. Tout le monde peut créer un évènement, et les autres membres peuvent y répondre pour que le groupe tout entier sache qui va y participer. Les personnes invitées pourront trouver l’évènement dans les informations du groupe, et celles y participant recevront une notification automatique à l’approche de l’évènement. Les évènements seront d’abord ajoutés aux groupes qui font partie d’une communauté, puis à l’ensemble des groupes dans les mois à venir.

La messagerie ajoute déployer les réponses dans les groupes d’annonces. Ainsi, les administrateurs peuvent recevoir des retours de la part de leurs membres sans pour autant altérer le principal objectif de ces groupes, qui est de partager tout ce qui se passe dans la communauté dans un seul et même endroit. Les réponses sont regroupées et réduites afin que les utilisateurs puissent voir ce que les autres ont dit en contexte, et les notifications sont désactivées pour tout le monde.

WhatsApp promet que d’autres améliorations verront le jour dans les communautés et les groupes au fil des mois. L’application est disponible gratuitement sur l’App Store.