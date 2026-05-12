C’était dans l’air depuis plusieurs jours : Tim Cook fera donc bien partie de la délégation économique qui accompagnera Donald Trump lors de son déplacement en Chine cette semaine. La Maison-Blanche a confirmé que le patron d’Apple rejoindra plus d’une douzaine de dirigeants américains invités à participer à ce voyage diplomatique et commercial, un séjour marqué par une rencontre avec le président chinois, Xi Jinping.

Un déplacement forcément stratégique

Pour Apple, la présence de Tim Cook n’a rien d’anecdotique : la Chine reste un marché majeur pour l’iPhone, mais aussi un maillon essentiel de la chaîne industrielle et logistique du groupe, et ce même si Cupertino accélère sa diversification vers l’Inde. Dans le contexte de taxes douanières (en cours de résolution), de tensions sur la RAM et de relocalisation industrielle (principalement), Tim Cook a tout intérêt à maintenir un dialogue direct avec Washington comme avec Pékin.

Tim Cook à la Maison Blanche, au mois de septembre 2025

La participation du CEO d’Apple s’inscrit aussi dans un contexte très particulier puisque Tim Cook doit quitter la direction générale d’Apple dans les prochains mois (tout en conservant un rôle politique et institutionnel en tant que futur président exécutif).

La liste complète des dirigeants invités

Technologie, finance, industrie : le gratin américain

La délégation pour la Chine comprend Tim Cook pour Apple, Larry Fink pour BlackRock, Stephen Schwarzman pour Blackstone, Kelly Ortberg pour Boeing, Brian Sikes pour Cargill, Jane Fraser pour Citi, Jim Anderson pour Coherent, Larry Culp pour GE Aerospace, David Solomon pour Goldman Sachs, Jacob Thaysen pour Illumina, Michael Miebach pour Mastercard, Dina Powell McCormick pour Meta, Sanjay Mehrotra pour Micron, Cristiano Amon pour Qualcomm, Elon Musk pour Tesla et Ryan McInerney pour Visa. Chuck Robbins, patron de Cisco, figurait sur la liste initiale, mais le groupe a indiqué que ce dernier ne pourrait pas participer.