Tim Cook, le patron d’Apple, a fait un don de 1 million de dollars pour l’investiture de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis. Il est loin d’être le seul, Amazon, Meta, Google, Microsoft, Sam Altman (patron d’OpenAI) et Uber ont chacun versé la même somme. Et cela dérange des sénateurs américains.

Un don pour l’investiture de Donald Trump qui dérange

Le sénateur américain Michael Bennet et la sénatrice américaine Elizabeth Warren ont envoyé une lettre à chaque patron ou société de la tech qui a fait un don pour l’investiture de Donald Trump. On peut notamment lire :

Ces dons soulèvent des questions sur la corruption et l’influence de l’argent des entreprises sur l’administration Trump, et le Congrès et le public méritent des réponses. Par conséquent, nous vous demandons de répondre aux questions suivantes avant le 31 janvier 2025.

Dans le cas de Tim Cook, les sénateurs indiquent qu’Apple fait actuellement l’objet d’une plainte antitrust venant du département de la Justice (DOJ) aux États-Unis, ainsi que 20 affaires ouvertes auprès du National Labor Relations Board (NLRB) concernant des pratiques de travail déloyales.

« Il est essentiel que les régulateurs fédéraux continuent d’appliquer de manière impartiale les lois sur la concurrence, la protection des consommateurs, la lutte contre la discrimination et toute autre règle ou loi s’appliquant à votre entreprise », peut-on lire dans la lettre. « Mais les efforts de l’industrie suggèrent que les grandes entreprises technologiques tentent d’obtenir des faveurs et de contourner les règles. Ce serait une bonne chose pour les dirigeants milliardaires de l’industrie technologique, mais c’est une mauvaise chose pour l’Amérique : si rien n’est fait, les monopoles des grandes entreprises technologiques menaceront les droits des consommateurs, malmèneront les travailleurs et écraseront la concurrence tout en étouffant l’innovation ».

Cinq questions au programme

Voici les questions posées par les sénateurs à Tim Cook et aux autres :

Quand et dans quelles circonstances votre entreprise a-t-elle décidé de faire ces contributions au fonds d’inauguration de Trump ?

Comment justifiez-vous ces contributions ?

Quelles sont les personnes qui, au sein de l’entreprise, ont choisi de faire ces dons ?

Le conseil d’administration a-t-il été informé de ces projets et, dans l’affirmative, a-t-il donné son accord ? Votre entreprise a-t-elle informé les actionnaires de son intention de faire ces dons ?

Des responsables de l’entreprise ont-ils communiqué au sujet de ces dons avec des membres de l’équipe de transition de Trump ou d’autres associés du président Trump ? Dans l’affirmative, veuillez énumérer toutes ces communications, en précisant l’heure de la conversation, les participants et la nature de la communication.

Sam Altman d’OpenAI (créateur de ChatGPT) a réagi publiquement à cette lettre. « C’est drôle, ils ne m’en ont jamais envoyé une pour avoir contribué aux démocrates… », a-t-il écrit. « Il s’agissait d’une contribution personnelle comme vous le dites ; je ne comprends pas bien les questions étant donné que mon entreprise n’a pas pris de décision ».

Pour sa part, Tim Cook avait donné 43 200 dollars pour l’investiture de Joe Biden. De plus, il assistera à l’investiture de Donald Trump le 20 janvier à Washington.