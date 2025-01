Tim Cook, le patron d’Apple, fera partie des invités de la cérémonie d’investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis, révèle Bloomberg. La cérémonie aura lieu le 20 janvier à Washington dès midi, soit 18 heures en France.

Outre Tim Cook, les invités comprendront d’autres patrons du monde de la tech. Il y aura notamment Mark Zuckerberg (patron de Meta), Jeff Bezos (ex-patron d’Amazon) et Elon Musk (patron de Tesla et X). Ça va plus loin dans le cas d’Elon Musk, puisqu’il sera co-directeur du ministère de l’Efficacité gouvernementale.

Il faut savoir que le monde de la tech cherche à établir de bonnes relations avec Donald Trump afin de ne pas se faire taper sur les doigts pendant le nouveau mandat.

Pour Apple en particulier, il s’agit d’éviter de nouveaux droits de douane sur l’iPhone, son produit phare, ainsi que des mesures réglementaires européennes sur l’App Store. Tim Cook a tiré parti de ses relations personnelles avec Donald Trump au cours de son premier mandat pour obtenir des exemptions tarifaires pour les produits Apple.

Plusieurs sociétés ont participé financièrement à l’investiture de Donald Trump. Meta, Amazon, Microsoft et Google ont ensemble versé des millions de dollars. Apple, en revanche, n’a pas donné le moindre centime. Mais Tim Cook, lui, a donné 1 million de dollars. Au total, 200 millions de dollars ont été collectés pour l’évènement.

En comparaison, Apple avait donné 43 200 dollars pour l’investiture de Joe Biden. Mais Tim Cook n’avait pas participé à titre personnel.