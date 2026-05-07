Tim Cook pourrait accompagner Donald Trump en Chine lors d’un voyage officiel la semaine prochaine, au moment même où s’organise sa sortie du poste de directeur général d’Apple, rapporte Semafor. Ce déplacement confirme le rôle que le dirigeant doit conserver après le 1er septembre 2026 : rester l’interlocuteur politique d’Apple pendant que John Ternus devient le nouveau patron d’Apple.

Tim Cook quittera la direction générale d’Apple le 1er septembre, avec John Ternus pour lui succéder, mais il restera président du conseil d’administration et continuera d’intervenir sur certains dossiers liés aux décideurs publics dans le monde.

Cette répartition des tâches donne un relief particulier au voyage préparé par la Maison Blanche. L’administration Trump invite Tim Cook ainsi que des patrons de Nvidia, Qualcomm, Exxon, Boeing, Blackstone, Citigroup et Visa pour un déplacement en Chine centré sur les rencontres des 14 et 15 mai avec le président Xi Jinping.

Une transition chez Apple qui laisse à Tim Cook le terrain diplomatique

Tim Cook a récemment expliqué qu’il comptait rester longtemps dans son futur rôle de président exécutif et qu’Apple demeurerait sa priorité, ce qui confirme que son influence ne s’arrêtera pas au passage de relais à John Ternus.

Pour Apple, l’intérêt est clair. Avec Tim Cook davantage tourné vers les relations institutionnelles, John Ternus peut se concentrer plus directement sur l’entreprise elle-même. De plus, le nouveau dirigeant n’aura pas à gérer le même niveau de critiques que Tim Cook sur sa proximité avec Donald Trump.

Le voyage en Chine s’inscrit ainsi dans un schéma plus large. Scott Bessent (secrétaire du Trésor des États-Unis), Jamieson Greer (représentant américain au commerce) et David Perdue (ambassadeur des États-Unis en Chine) ont participé à la sélection des dirigeants invités, dans ce qui sera la première visite présidentielle américaine en Chine depuis celle de Donald Trump en 2017.

La relation Cook-Trump va continuer

Cette séquence repose aussi sur un lien déjà ancien entre les deux hommes. Donald Trump a dit il y a deux semaines avoir « toujours été un grand fan » de Tim Cook, avant de rappeler de manière particulièrement brutale les appels qu’il recevait de lui durant son premier mandat : « J’étais très impressionné par moi-même d’avoir le patron d’Apple qui m’appelle pour me lécher le cul ».

Tim Cook, de son côté, a traversé deux présidences de Donald Trump en cherchant à préserver un rapport utile aux intérêts d’Apple. En 2025, il a versé 1 million de dollars au fonds d’investiture de Donald Trump et a matérialisé la promesse d’investissement d’Apple de 600 milliards de dollars aux États-Unis avec un socle en or 24 carats offerte au président.

Dans ce contexte, un déplacement en Chine avec Donald Trump apparaît une illustration directe du rôle que Tim Cook doit conserver.