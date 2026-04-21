Apple a annoncé que Tim Cook va quitter son poste de directeur général pour être remplacé par John Ternus le 1er septembre 2026. Donald Trump a tenu à rendre hommage à Tim Cook. Mais disons que le président des États-Unis l’a fait à sa façon.

Donald Trump choisit ses mots pour saluer Tim Cook

Voici l’hommage de Donald Trump pour Tim Cook publié sur son compte Truth :

J’ai toujours été un grand fan de Tim Cook, et de même de Steve Jobs, mais si Steve n’avait pas été enlevé à la planète Terre si jeune et avait dirigé l’entreprise au lieu de Tim, l’entreprise aurait bien réussi, mais pas du tout aussi bien qu’elle l’a été sous Tim. Pour moi, cela a commencé par un appel téléphonique de Tim au début de mon premier mandat. Il avait un problème assez important que moi seul, en tant que président, pouvais régler. La plupart des gens auraient payé des millions de dollars à un consultant, que je n’aurais probablement pas connu, mais qui dirait qu’il me connaissait bien. Les honoraires auraient été payés mais le travail n’aurait pas été fait. Quand j’ai reçu l’appel, j’ai dit, wow, c’est Tim Apple (Cook !) qui appelle, à quel point c’est énorme ? J’étais très impressionné par moi-même d’avoir le patron d’Apple qui m’appelle pour me « lécher le cul ». Quoi qu’il en soit, il a expliqué son problème, un problème difficile, j’ai estimé qu’il avait raison et je m’en suis occupé, rapidement et efficacement. Ce fut le début d’une longue et très belle relation. Pendant mes cinq années en tant que président, Tim m’appelait, mais jamais trop, et je l’aidais là où je pouvais. Des années plus tard, après 3 ou 4 GROSSES AIDES, j’ai commencé à dire aux gens, à quiconque voulait l’entendre, que ce gars est un manager et un leader incroyable. Il me passe ces appels, je l’aide (mais pas toujours car il se montre, à l’occasion, trop agressif dans sa demande !), et il fait le travail, RAPIDEMENT, sans qu’un centime ne soit donné à ces consultants très chers (des millions de dollars !) en ville qui parfois réussissent et parfois non. Quoi qu’il en soit, Tim Cook a eu une INCROYABLE carrière, presque incomparable, et il poursuivra et continuera à faire du super travail pour Apple, et sur tout ce qu’il choisira d’autre. Tout simplement, Tim Cook est un gars incroyable !!!

Il est bon de noter que Tim Cook va devenir le président du conseil d’administration d’Apple. Apple a justement confirmé qu’il continuera à gérer toute la partie géopolitique. Il faut donc s’attendre à ce que Tim Cook et Donald Trump restent en contact, bien que John Ternus devienne le nouveau dirigeant de l’entreprise.