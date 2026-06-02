L’arrivée de l’iPhone Ultra pliable pose un problème à Apple : iOS n’a jamais vraiment su gérer les applications iPhone sur de grands formats en mode paysage. Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, Apple travaillerait justement sur un fonction d’écran scindé avec iOS 27 pour que les applications s’adaptent sans souci particulier.

iOS 27 va adapter le format des applications

L’écran intérieur de l’iPhone pliable mesurerait 7,8 pouces, alors que la quasi-totalité des applications iPhone reste pensée pour un affichage vertical, étroit et allongé. Sans adaptation au niveau du système, ces applications risqueraient d’apparaître avec des bandes noires sur un écran beaucoup plus large.

La solution avec iOS 27 prendrait la forme d’une fonction d’adaptation avec un affichage partagé. Le leaker parle d’une approche comparable à Parallel View, une fonction sur le système d’exploitation HarmonyOS de Huawei pour désigner un mécanisme capable d’ajuster automatiquement les applications à un grand écran sans imposer une refonte aux développeurs. Le rapprochement sert ici de point de comparaison, pas de preuve d’une copie directe.

Apple dispose déjà d’un précédent pour ce type de logique. Sur iPadOS, le constructeur sait adapter l’interface et la navigation au format paysage au niveau du système. iOS, lui, n’a jamais bénéficié d’un équivalent, ce qui a longtemps limité son confort sur des formats plus larges.

Cette évolution logicielle recoupe une autre fuite déjà apparue autour d’iOS 27. Bloomberg indiquait en mars que le système d’exploitation prendrait en charge deux applications côte à côte sur l’écran intérieur de l’iPhone Ultra pliable, avec une présentation proche de l’iPad et des barres de navigation placées à gauche dans les applications compatibles.

Apple va présenter iOS 27 à la WWDC 2026 le 8 juin, avant une sortie pour le grand public qui se fera en septembre avec les iPhone 18 Pro et l’iPhone Ultra. Avant cela, il y aura tout une phase de bêta durant l’été, aussi bien pour les développeurs que pour les testeurs publics.