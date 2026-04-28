Apple prépare une nouvelle génération d’outils de retouche photo IA dans l’application Photos sur iPhone, iPad et Mac, révèle Bloomberg. Avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, Apple veut enrichir l’édition d’image au-delà du simple effacement d’objets, tout en rattrapant son retard face à Google et Samsung.

Plusieurs outils de retouches photo IA sur iOS 27

Le changement le plus notable dans l’application Photos sur iOS 27 concernera l’arrivée d’un ensemble de fonctions qui aura pour nom « Apple Intelligence Tools » (outil Apple Intelligence). Apple y regroupera les fonctionnalités qui ont pour noms « Étendre », « Améliorer », « Recadrer » et « Nettoyer » , soit une palette plus large que l’offre actuelle, aujourd’hui limitée à « Ajuster », « Filtres », « Rogner » et « Correction ».

« Étendre » doit permettre de générer du contenu au-delà du cadre initial d’une image, tandis que « Recadrer » vise à modifier la perspective d’un cliché après sa prise, surtout dans les photos spatiales conçues pour l’Apple Vision Pro.

« Améliorer » doit de son côté corriger automatiquement la couleur, la lumière et le rendu général d’une image. L’ensemble repose sur des modèles exécutés directement sur l’appareil plutôt que sur des serveurs, avec un traitement qui prend en principe quelques secondes.

C’est un changement parce qu’Apple ne propose aujourd’hui qu’un seul outil réellement assisté par IA dans Photos, à savoir « Correction » qui sert à supprimer des éléments indésirables d’une image. Avec iOS 27, l’entreprise veut donc passer d’une fonction isolée à une véritable suite de retouche photo à l’aide de l’intelligence artificielle.

Cette offensive reste toutefois incomplète. En interne, « Étendre » et « Recadrer » ne seraient pas encore suffisamment fiables, au point qu’Apple pourrait retarder ou limite ces fonctions si ses modèles IA ne progressent pas assez vite.

Apple va rattraper son retard sur Android

Apple avance sur ce terrain avec un temps de retard évident. Google propose depuis des années sur les Pixel des outils comme « Gomme magique », « Anti-flou » ou l’extension générative d’image, tandis que Samsung pousse lui aussi fortement l’édition assistée par IA sur ses smartphones Galaxy.

La refonte de l’application Photos s’inscrit d’ailleurs dans une feuille de route plus large pour iOS 27. Apple veut en parallèle améliorer Siri, étendre Apple Intelligence et retravailler ses systèmes pour gagner en performances, en autonomie et en stabilité après la refonte visuelle de l’an dernier.

D’autres changements sont aussi en préparation autour de Siri IA. Apple développerait une application Siri dédiée, une interface plus proche d’un chatbot, la prise en charge de plusieurs commandes dans une seule requête et la possibilité d’utiliser des agents vocaux concurrents via l’App Store.