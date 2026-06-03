Apple Music a du mal à se faire une place en France, au point d’être le service de streaming musical le moins utilisé, ex æquo avec YouTube Music selon l’étude annuelle Submix réalisée par le cabinet BearingPoint.

Pourquoi Apple Music est moins populaire que Spotify en France

L’étude révèle que seulement 5 % des foyers français sont abonnés à Apple Music et tout autant à YouTube Music. Spotify est loin devant avec 20 %. Deezer et Amazon Music sont derrière avec 12 % chacun.

Comment expliquer une telle différence ? Il n’est pas impossible que beaucoup de personnes pensent qu’Apple Music soit réservé aux produits Apple. Pourtant, le service de streaming musical est bel et bien disponible sur Android et Windows, ce n’est pas exclusivement sur iPhone, iPad et Mac. Par conséquent, un utilisateur Android non informé aura plutôt tendance à se tourner vers Spotify pour écouter ses musiques.

Vient ensuite la notoriété. Spotify est clairement plus populaire auprès des jeunes si l’on jette un coup d’œil sur les réseaux sociaux. Les liens partagés vers les musiques sont souvent ceux de Spotify et non d’Apple Music.

À cela s’ajoute que Spotify propose chaque année Wrapped, sa rétrospective personnalisée pour chaque utilisateur permettant à tout le monde de savoir ce qu’ils ont écouté le plus, avec le détail pour les musiques, les artistes et les albums. Apple Music propose un équivalent avec Replay, mais l’impact n’est pas du tout le même. Quand le Wrapped est disponible en fin d’année, il inonde les réseaux sociaux parce que tout le monde partage ses statistiques. Disons que c’est nettement plus discret du côté d’Apple Music.

Un autre défaut récurrent mis en avant pour Apple Music concerne la qualité des recommandations. Beaucoup de personnes trouvent que le service de streaming propose souvent la même chose, là où c’est beaucoup plus varié du côté de Spotify par exemple.

À l’arrivée, Apple Music a une petite part en France, là où Spotify est quatre fois plus présent. Pour autant, on retrouve quelques avantages, notamment au niveau du prix. Apple Music coûte 10,99 €/mois pour une personne et 16,99 €/mois pour l’abonnement famille (6 personnes). En face, Spotify est à 12,14 €/mois pour une personne et 21,24 €/mois pour l’abonnement famille.