Duetti, plateforme musicale dédiée à la démocratisation de la monétisation des catalogues pour les artistes indépendants, a publié son rapport annuel sur l’économie musicale. Cette étude, basée sur des données propriétaires et une analyse quantitative approfondie des tendances de l’industrie, révèle que les revenus par stream pour les artistes commencent à se stabiliser après plusieurs années de baisse significative.

En 2024, les artistes et autres détenteurs de masters ont perçu en moyenne 3,41 dollars pour 1 000 streams, soit une baisse de moins de 2% par rapport à l’année précédente. Depuis 2021, la rémunération par stream avait chuté de 7% chaque année. Cette stabilisation est perçue comme un signe positif après des années difficiles, bien que les artistes restent confrontés à des revenus relativement faibles.

Apple Music fait mieux que Spotify, mais Amazon est devant

L’étude met en lumière les différences notables de rémunération entre les principales plateformes de streaming. Apple Music se distingue avec un paiement de 6,20 dollars pour 1 000 streams, un montant soutenu par sa présence sur des marchés à prix plus élevés et l’absence de forfaits financés par la publicité. De son côté, Amazon Music continue de verser la rémunération la plus élevée parmi les grandes plateformes, avec 8,80 dollars pour 1 000 streams, en raison de son modèle d’abonnement inclus dans Prime.

En revanche, Spotify et YouTube offrent des rémunérations moins élevées. Spotify est à 3 dollars pour 1 000 streams, en grande partie à cause de sa dépendance aux abonnements financés par la publicité et à son programme Discovery Mode. YouTube, bien qu’ayant augmenté ses paiements de 0,50 dollar par rapport à l’année précédente pour atteindre 4,80 dollars pour 1 000 streams, reste une plateforme dont les revenus varient considérablement en fonction des revenus publicitaires et des abonnements.

Des défis pour Spotify

Bien que Spotify augmente ses prix, les rémunérations des artistes n’ont pas suivi cette hausse. En conséquence, les investissements dans les podcasts et les livres audio pourraient se faire au détriment des artistes musicaux.

Ainsi, bien que certaines plateformes, comme Amazon Music et Apple Music, semblent offrir de meilleures rémunérations aux créateurs, l’industrie musicale reste marquée par des inégalités importantes, laissant les artistes (indépendants) face à des choix difficiles.