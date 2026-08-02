Les AirPods avec caméras sont attendus dès septembre

Apple prépare des AirPods avec caméras et leur commercialisation aurait lieu cette année, avec une possible sortie dès septembre. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a deux modèles en préparation : une paire (nom de code B790) pour 2026 et une autre (nom de code B798) pour 2027.

De nouveaux AirPods avec les iPhone en septembre ?

La bêta 2 d’iOS 27 comprenait déjà des références à un produit avec pour nom de code B790, laissant penser qu’une première génération d’AirPods avec caméras était en approche. La sortie pourrait se faire en septembre, en même temps que les iPhone 18 Pro. Dans le même temps, Apple travaille sur des AirPods avec caméras qui ont pour nom de code B798 et qui sont une version plus avancée mais dont le lancement, initialement prévu en 2026, a finalement été reporté à 2027.

La nature exacte de la différence entre ces deux paires reste inconnue. Apple a l’habitude de développer plusieurs variantes en parallèle avant de trancher et rien ne garantit que les deux versions seront commercialisées : l’entreprise pourrait très bien retenir un seul modèle.

Sur le plan technique, il faut s’attendre à des tiges allongées pour intégrer les capteurs nécessaires. Il y aurait également un indicateur LED qui signalerait chaque envoi de données vers le cloud. L’objectif de ces écouteurs reste le même quelle que soit la version retenue : alimenter Intelligence visuelle, la fonction d’Apple qui analyse l’environnement visuel de l’utilisateur en temps réel.