Apple prépare pour la fin 2027 des AirPods avec caméra conçus pour s’appuyer sur Siri et l’intelligence visuelle. La paire d’écouteurs arrivera aux côtés de l’iPhone des 20 ans et du deuxième iPhone pliable, rapporte Bloomberg.

Ces AirPods avec caméras devaient initialement arriver en 2026, mais Apple a laissé filer l’échéance pendant que le groupe peinait sur sa couche logicielle d’intelligence artificielle et sur les modèles d’IA visuelle capables d’identifier ce que l’utilisateur a sous les yeux.

Les AirPods avec caméras, l’iPhone des 20 ans et l’iPhone pliable de deuxième génération ont franchi des étapes de développement importantes ces derniers mois et le travail sur les écouteurs s’est accéléré en mai avec des prototypes proches de leur forme finale. Ce détail compte car Apple ne voit pas ces écouteurs comme une simple variation de gamme. Le groupe les traite comme son premier produit portable centré sur l’intelligence artificielle.

Des AirPods conçus pour regarder

Les caméras sur les AirPods ne doivent ni filmer ni prendre des photos. Elles serviront de capteurs chargés d’envoyer à Siri un contexte visuel sur les objets et l’environnement immédiat.

L’usage repose sur l’assistance en temps réel. Une personne face à des ingrédients pourrait demander à Siri quoi cuisiner. Apple a aussi testé des fonctions de rappels contextuels et une aide renforcée à la navigation piétonne étape par étape. C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a récemment mis en avant Siri AI et l’extension de l’intelligence visuelle sur iOS 27 et visionOS 27, ce qui montre la place stratégique donnée aux écouteurs dans sa feuille de route logicielle.

Sur le plan matériel, Apple resterait proche des AirPods Pro actuels, avec un changement visible concentré dans les tiges où seraient logées les caméras. Des voyants externes doivent aussi signaler aux personnes autour du porteur que des données quittent les écouteurs pour être traitées dans le cloud. Ce point montre qu’Apple anticipe déjà un sujet sensible : rendre lisible dans l’espace public le moment où les écouteurs collectent et transmettent du contexte.

Une offensive IA plus large

Apple prépare aussi ses premières lunettes connectées, attendues dès la fin de l’année prochaine sous le nom de code N50, avec des caméras plus avancées capables cette fois de prendre des photos et des vidéos, dans un positionnement pensé face aux Ray-Ban Meta. Le fait que le chantier AirPods soit plus avancé suggère toutefois un ordre de priorité clair. Le fabricant étudie en parallèle un pendentif centré sur l’IA, à porter sur les vêtements ou comme collier.