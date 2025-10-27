Apple accélère la fabrication de ses AirPods en Inde, une manœuvre stratégique pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement. L’usine de son partenaire Foxconn à Hyderabad s’apprête à doubler sa production mensuelle et à augmenter considérablement ses effectifs, comme l’indique l’Economic Times.

Une usine indienne de Foxconn devient importante pour les AirPods

Pour atteindre ses objectifs, Foxconn va faire passer la capacité de son usine de Kongara Kalan de 100 000 à 200 000 exemplaires par mois. Cette montée en puissance, qui concerne les AirPods 4 et les AirPods Pro 3, s’appuie sur la modernisation de cinq lignes d’assemblage existantes et l’installation d’équipements transférés depuis des usines au Vietnam.

Cet effort s’accompagne d’un plan de recrutement massif, visant à faire passer le nombre d’employés de 2 000 à 5 000 dans les prochains mois. L’expansion s’inscrit dans l’engagement initial de Foxconn, qui avait investi 550 millions de dollars en 2023 pour faire de ce site un pôle de fabrication audio majeur, desservant notamment les marchés américain et européen.

Cette accélération en Inde est un pilier de la stratégie d’Apple pour réduire sa dépendance à la Chine et se prémunir contre les tensions commerciales et les perturbations mondiales. Cependant, cette diversification n’élimine pas tous les risques.

La production a par exemple été temporairement freinée en juillet. La Chine avait resserré ses contrôles à l’exportation sur les terres rares, provoquant une pénurie de dysprosium, un métal essentiel à la fabrication des AirPods. Cet incident, résolu en août, illustre la complexité de la gestion d’une chaîne d’approvisionnement mondiale, même en dehors de la Chine.