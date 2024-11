Apple accélère ses efforts pour réduire sa dépendance à la Chine en diversifiant sa chaîne d’approvisionnement. Selon les informations révélées par les médias indiens, la société serait actuellement en discussions avec plus de 40 entreprises locales pour devenir des fournisseurs de composants pour ses appareils, dont l’iPhone. Cette initiative vise à contourner les tarifs douaniers imposés par l’administration Trump sur les importations chinoises, qui risquent de faire augmenter les coûts de production.

Face à l’impact potentiel des droits de douane, Apple se tourne vers l’Inde, où elle cherche à établir des partenariats avec des entreprises locales de divers secteurs, des grandes entreprises technologiques aux prestataires de services de fabrication électronique (EMS). Des discussions sont en cours avec des acteurs majeurs comme Dixon et Amber, et Apple évalue actuellement quels composants peuvent être fournis par ces entreprises.

L’objectif est non seulement de minimiser les risques géopolitiques, notamment les tensions croissantes entre la Chine et l’Inde, mais aussi de profiter des incitations gouvernementales locales. En outre, Apple explore des partenariats avec des entreprises internationales, notamment en provenance de Taïwan, du Japon et de la Corée du Sud, pour renforcer sa chaîne d’approvisionnement.

Cependant, ce processus de diversification est complexe. Apple a investi des milliards dans sa transition hors de Chine, et la mise en place de nouveaux fournisseurs en Inde pourrait prendre plusieurs années, comme l’illustre le cas d’Aequs, qui a mis près de deux ans avant de devenir un fournisseur d’Apple pour les composants de MacBook.

En somme, Apple poursuit sa stratégie proactive pour sécuriser sa chaîne d’approvisionnement tout en s’adaptant à un contexte mondial en constante évolution.