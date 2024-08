C’est au tour de l’Inde de commencer la production des iPhone 16, dont les modèles Pro. Cela intervient peu de temps après la production par Foxconn en Chine, rapporte Nikkei.

Au-delà de la volonté d’Apple d’atténuer l’incertitude géopolitique, cette initiative reflète également les progrès technologiques réalisés par le réseau d’approvisionnement de l’Inde au cours des dernières années.

Dans le passé, la Chine produisait les iPhone les plus récents et les plus haut de gamme, tandis que les fournisseurs indiens ne recevaient des commandes que pour des versions plus anciennes ou d’entrée de gamme. Mais cette situation a changé récemment, Apple cherchant à améliorer la résilience de sa chaîne d’approvisionnement.

Rien qu’en 2024, 30 millions d’iPhone ont été produits en Inde, dont 18 millions au cours du premier semestre. Ces modèles assemblés ne sont pas uniquement réservés à la vente en Inde, Apple en exporte aussi vers d’autres pays.

Pour les iPhone 16, Foxconn en Chine reste le principal groupe qui s’occupe de la production. Cela s’explique par une courbe d’apprentissage plus longue et d’un transfert plus lent que prévu des composants et des fournisseurs de pièces vers l’Inde. Les employés et l’importation d’équipements en provenance de Chine font également l’objet d’un contrôle plus strict.

Young Liu, président du principal fournisseur d’iPhone, Foxconn, a récemment défendu les performances de l’entreprise en Inde, affirmant que le rendement global de la production dans le pays était « certainement supérieur à 50% », après que certains médias ont récemment suggéré qu’il était inférieur à ce niveau. Foxconn aurait déjà quitté le pays si le rendement était aussi faible que le suggéraient ces articles, a déclaré Young Liu, sans donner de chiffre précis pour son rendement.

Apple annoncera ses iPhone 16 le 9 septembre à l’occasion d’une keynote.