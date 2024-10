Apple a l’habitude de choisir la Chine pour les usines qui servent à tester la production de ses smartphones, mais pour l’iPhone 17 le choix se tourne vers l’Inde selon The Information. C’est une première.

Nous savons déjà qu’Apple a envie de réduire sa dépendance à la Chine en ce qui concerne les usines de production et cela se confirme un peu plus aujourd’hui.

Pour la première fois, Apple fait appel à une usine indienne pour effectuer les premiers travaux de fabrication de l’iPhone 17. Le choix d’une usine en Inde pour cette étape du développement de l’iPhone — déterminer comment transformer un prototype conçu à Cupertino en un appareil pouvant être produit en série — souligne les progrès réalisés par Apple dans la diversification de sa chaîne d’approvisionnement de la Chine vers l’Inde et sa confiance dans les capacités des ingénieurs indiens.

C’est parce que ce travail est l’aspect le plus difficile et le plus gourmand en ressources du développement des produits d’Apple. Connu en interne sous le nom de New Production Introduction (NPI), ce travail consiste à peaufiner le design et les matériaux de l’iPhone, et à expérimenter différents types d’équipements et de processus de fabrication afin de s’assurer que des millions d’iPhone peuvent être produits chaque jour sur différents sites de production avec un minimum de défauts. La majeure partie de ce travail de développement se déroule généralement entre octobre et mai.

Le changement s’applique à l’iPhone 17, mais pas aux autres modèles. Ainsi, Apple continue à choisir la Chine pour tester la production des iPhone 17 Pro et Pro Max. Il est possible que ce soit également le cas de celui qui se fait pour l’instant appeler iPhone 17 Air/Slim.