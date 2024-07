Apple produit déjà des iPhone en Inde, mais cela concerne uniquement les modèles standard et Plus. Avec l’iPhone 16, Apple va se mettre à assembler les modèles Pro et Pro Max dans le pays selon MoneyControl.

Les premiers iPhone Pro « Made in India » arrivent

C’est Foxconn, important partenaire d’Apple qui assemble la plupart des produits en Inde, qui va s’occuper de l’assemblage des iPhone 16 Pro et Pro Max en Inde. Cela permettra notamment d’assurer une disponibilité dans le pays et d’éviter une importation depuis la Chine afin de limiter les coûts.

L’année dernière, Apple a mis à la disposition des clients indiens les iPhone 15 fabriqués sur place dès le premier jour des ventes mondiales. Le groupe a non seulement fabriqué l’iPhone 15 en Inde, mais il a ensuite poursuivi avec la production locale de l’iPhone 15 Plus par Pegatron.

L’usine de Foxconn à Sriperumbudur dans l’état Tamil Nadu entamera bientôt le processus d’introduction de nouveaux produits (NPI) pour les iPhone 16 Pro et entrera dans la phase de production de masse une fois le téléphone lancé.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple visant à diversifier sa chaîne de production en s’éloignant de la Chine et en améliorant ses capacités de fabrication en Inde. L’entreprise a pour objectif de fabriquer un quart de ses iPhone en Inde au cours des prochaines années, contre 14% actuellement. Le gouvernement indien encourage activement ce type d’investissements, en proposant des mesures d’incitation pour attirer les grands fabricants.

Il y a quelques jours, il a été révélé qu’Apple a pour vocation de commencer la production d’iPad en Inde. Ce serait là aussi une première pour la tablette. Il y a également le cas de la production indienne pour les AirPods, cela devrait débuter cette année.