Foxconn produit déjà des iPhone en Inde et veut maintenant assembler des iPad dans le pays. Selon The Economic Times, c’est l’usine à Sriperumbudur, dans l’état indien du Tamil Nadu, qui devrait s’occuper de cette tâche.

Cette idée serait sérieusement considérée par le partenaire d’Apple, qui cherche à s’éloigner de la Chine après y avoir été pendant des années. Différentes raisons, en partie politiques, le poussent à se diversifier et ne plus se reposer presque exclusivement sur la Chine.

Foxconn a déjà eu plusieurs discussions avec le gouvernement indien au sujet de la production d’iPad, justifiant notamment que ses équipes ont du savoir-faire et les équipements nécessaires. Le groupe veut doubler ce qu’il a dans les prochaines années, ce qui inclut les iPhone, les iPad et d’autres produits également.

Apple a déjà diversifié la production de l’iPad. Certains modèles sont produits au Vietnam, en plus de la Chine. L’Inde pourrait donc s’ajouter à la liste. En revanche, Apple ne serait pas encore prêt pour la production de ses Mac dans le pays et préfèrerait continuer à miser sur la Chine et le Vietnam.

Dans le cas de l’iPhone, environ 14% des iPhone sont actuellement produits en Inde. La part va augmenter au fil des années sachant que Foxconn et d’autres groupes investissent davantage dans la région.