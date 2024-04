Apple continue de se détacher progressivement de la Chine et fait désormais assembler 14% de ses iPhone en Inde, selon Bloomberg. L’objectif est d’augmenter la part au fil des années.

Apple vise depuis longtemps à faire de l’Inde son second site de production. Depuis quelque temps, on entend dire qu’un quart des iPhone pourraient être fabriqués en Inde d’ici 2025 et la moitié d’ici 2027. Mais les progrès ont jusqu’à présent semblé relativement modestes.

Les 14% représentent 14 milliards de dollars d’iPhone assemblés en Inde, soit environ un appareil sur sept, ce qui représente un doublement de la production par rapport à l’année fiscale précédente. Les modèles assemblés sur place comprennent l’iPhone 12 jusqu’à iPhone 15. Les modèles Pro et Pro Max restent cependant produits en Chine.

Foxconn a assemblé près de 67% et Pegatron environ 17% des iPhone en Inde au cours de l’exercice fiscal se terminant en mars 2024. Les appareils restants ont été produits par Wistron.

Apple a mis en place des centres de fabrication d’iPhone en Inde depuis que le Premier ministre Narendra Modi a commencé à promouvoir son initiative « Made in India », qui exige que 30% des produits vendus par des sociétés étrangères soient fabriqués ou produits dans le pays.

Le gouvernement indien affirme que la croissance de la fabrication a créé 150 000 emplois directs chez les fournisseurs d’Apple. C’est une aubaine pour l’administration du Premier ministre, qui a attiré des entreprises étrangères comme Apple avec des incitations financières pour réaliser son ambition de faire du pays un centre manufacturier mondial.