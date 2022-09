Apple ne veut décidément plus dépendre uniquement de la supply chain chinoise, et les aléas géopolitiques de plus en plus nombreux ont fini par convaincre Tim Cook qu’il fallait accélérer la cadence. Ainsi, les analystes de J.P Morgan croient savoir que la firme de Cupertino chercherait à rapidement délocaliser une grosse partie de sa chaîne de production.

L’usine de witron en Inde

L’objectif est colossal puisqu’il s’agit de passer la production indienne d’iPhone à 25% de la production totale, et alors même qu’actuellement l’Inde produit seulement 5% des iPhone distribués dans le monde (il en irait de même pour l’ensemble des produits Apple fabriqués en Chine, en Inde et au Vietnam). Ce transfert de production démarrerait dès l’iPhone 14, dont 5% de la production serait localisée en Inde. Mais après tout, Apple dispose du cheat code des ressources financières presqu’illimitées, et on n’imagine pas que cet objectif ne puisse pas être réalisé dans les temps si les (gros) moyens sont mis sur la table…