Si l’on en croit des sources proches de la supply chain, Apple réévaluerait ses projets de fabrication d’iPads en Inde, encouragé par les initiatives gouvernementales visant à faciliter la mise en place de nouvelles chaînes d’approvisionnement. La firme de Cupertino envisagerait en outre de produire à Pune – une ville tentaculaire de l’État du Maharashtra, à l’ouest de l’Inde – des coques de recharge MagSafe pour AirPods. Le site Moneycontrol affirme que ses sources lui ont confirmé qu’Apple cherche à nouveau un partenaire de production en Inde après l’échec de sa précédente collaboration avec la société chinoise BYD, échec dû à des restrictions gouvernementales.

Apple cherche à augmenter la production de composants pour les coques de recharge sans fil des AirPods en partenariat avec Jabil (un autre fournisseur Indien). La firme prévoit de démarrer la production des AirPods dans le pays dès le début de l’année prochaine. Des essais de production de ces composants (avec Jabil) ont déjà commencé à Pune, et Apple envisage un contrat similaire avec Foxconn, cette fois à Taïwan. Après validation des tests de qualité, Jabil projette de passer à une production commerciale à plus grande échelle. Bref, l’Inde reste plus que jamais le nouvel Eldorado pour la supply chain d’Apple. L’objectif reste toujours de moins dépendre de la Chine et de son administration aux décisions arbitraires, et ainsi de sécuriser la production.