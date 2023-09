C’est une première : jusqu’ici, aucuns des nouveaux modèles d’iPhone commercialisés en Inde n’étaient fabriqués dans le pays. Les flagships les plus récents étaient toujours importés de la Chine vers l’Inde, et seuls les modèles précédents étaient produits puis vendus sur place. Pour le lancement de l’iPhone 15/15 Pro, tout change puisqu’une grosse partie des iPhone 15 commercialisés en Inde (dès le jour du lancement) aura bien été fabriquée en local !

L’Inde a démarré la production d’iPhone 15 quelques semaines seulement après la Chine, et un certain nombre de ces iPhone sont donc destinés au marché intérieur et non à l’exportation. On ne connait pas exactement la proportion d’iPhone 15 destinés à l’export ou au marché local mais la part des iPhone 15 réservée au marché indien serait particulièrement importante, ce qui n’étonnera personne au vu du nombre d’iPhone-users dans le pays.

On ne sait pas non plus quels pays recevront des iPhone 15 fabriqués en Inde, mais forcément, comme le « Made in India » sera visible sur l’appareil, le secret ne sera pas gardé très longtemps. Pour Apple, la production d’iPhone 15 en Inde est aussi une étape importante dans la stratégie d’indépendance vis à vis de la supply chain chinoise. La nouvelle gamme d’iPhone 15/15 Pro sera présentée officiellement par Apple ce mardi 12 septembre à partir de 19 h.