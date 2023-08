C’est au tour de l’Inde de commencer la production de l’iPhone 15 au sein de l’usine de Foxconn à Sriperumbudur, dans l’état du Tamil Nadu. Cela intervient quelques semaines le début de la production en Chine, comme l’indique Bloomberg.

La production de l’iPhone 15 en Inde dès maintenant est notable. C’est la première fois qu’un nouvel iPhone est assemblé en dehors de la Chine avant l’officialisation par Apple. Cela montre l’envie d’Apple de diversifier sa chaîne de production pour dépendre de moins en moins de la Chine.

L’année dernière, la production de l’iPhone 14 en Inde avait commencé à la fin du mois de septembre, soit quelques semaines après l’officialisation par Apple. Avec l’iPhone 15, c’est quelques semaines plus tôt.

Avant l’iPhone 14, Apple n’assemblait qu’une petite partie de ses iPhone en Inde, avec un retard de six à neuf mois par rapport à la production chinoise. Ce retard a été considérablement réduit l’année dernière et Apple a produit 7% de ses iPhone en Inde à la fin du mois de mars. Cette année, l’objectif est de se rapprocher de la parité entre les délais de l’Inde et de la Chine.

La fabrication en Inde est un élément clé du plan d’Apple visant à diversifier sa chaîne de production en s’affranchissant de la concentration en Chine. Apple a l’intention de produire 25% de tous les iPhone en Inde d’ici 2025, et d’autres produits tels que l’iPad, l’Apple Watch et les AirPods devraient suivre.