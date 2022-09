Apple annonce avoir commencé à produire l’iPhone 14 en Inde, en plus de s’occuper de la production en Chine. C’est Foxconn qui va s’en occuper dans son usine à Sriperumbudur.

La production d’iPhone en Inde a commencé en 2017 avec l’iPhone SE. Apple choisissait généralement les modèles de la gamme précédente. Cette année, les nouveaux iPhone sont produits en même temps en Chine et en Inde, avec la production chinoise qui a débuté cet été et la production indienne qui commence aujourd’hui. Les iPhone 14 « Made in India » seront vendus dans le pays et également à l’international.

« Nous sommes ravis de fabriquer l’iPhone 14 en Inde. La nouvelle gamme d’iPhone 14 présente de nouvelles technologies révolutionnaires et d’importantes fonctionnalités de sécurité », a déclaré Apple auprès de l’agence de presse indienne PTI. Les premiers modèles produits seront commercialisés d’ici les prochains jours.

Il faut savoir qu’Apple cherche de plus en plus à s’installer en Inde pour ne plus dépendre quasiment exclusivement de la Chine. Récemment, JP Morgan a fait savoir que 25% des iPhone produits d’ici 2025 devraient l’être en Inde.

Le gouvernement indien a dévoilé des mesures d’incitation attrayantes pour stimuler la production et l’exportation locales d’équipements de télécommunications et de mise en réseau, ainsi que de produits informatiques. Un programme de 76 000 millions de roupies (968 203 euros) pour les semi-conducteurs a également été annoncé à la fin de l’année dernière pour stimuler la fabrication locale de puces et d’écrans.