Il existe quelques perturbations au niveau de la production des iPhone 14. Selon Ming-Chi Kuo, cela concerne l’écran et la RAM. Mais l’analyste ne se veut pas inquiet pour autant.

Pour l’écran des iPhone 14 et iPhone 14 Max, Kuo indique que Samsung et BOE peuvent largement augmenter leur niveau de production respectif afin de combler les problèmes rencontrés du côté de LG. Cela implique que Samsung et BOE ont une marge, ce qui va permettre à Apple d’avoir finalement peu d’impact sur la production en masse et donc la disponibilité initiale auprès des consommateurs.

L’autre élément concerne la RAM de type LPDDR5. Samsung va quasiment être le seul fournisseur au troisième trimestre et se veut capable de répondre à la demande pour l’iPhone 14 Pro. Micro et SK Hynix, deux autres fournisseurs, devraient seulement s’inviter à la production à partir du quatrième trimestre car le calendrier de certification du premier a commencé plus tard et le second a rencontré des problèmes de qualité.

Pour le moment, les iPhone 14 sont toujours attendus pour septembre. Il y aura un iPhone 14 (6,1 pouces), un iPhone 14 Max (6,7 pouces), un iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et un iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces). Les rumeurs font état de changements sur les modèles Pro, dont la nouvelle puce A16, un meilleur capteur photo principal et le retrait de l’encoche pour avoir à la place un trou et une pilule. À l’inverse, les iPhone 14 non-Pro semblent être quasiment identiques aux iPhone 13, au point même qu’ils auraient toujours la puce A15.