Le capteur photo de 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro fait une nouvelle fois parler de lui, avec cette fois un accent sur la taille. Les informations viennent de Fishing 8, un compte Weibo qui publie régulièrement des informations détaillées sur les appareils photo.

Le capteur photo va davantage s’imposer

Le capteur photo de 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro serait 21,2% plus large que le capteur principal des iPhone 13 Pro et Pro Max. Question taille, ce serait similaire au capteur GN1 de Samsung que Google utilise avec son Pixel 6.

Le capteur serait un modèle de Sony, comme ceux que l’on retrouve sur les iPhone 13 Pro. Malgré le changement de taille des pixels, l’iPhone 14 Pro serait doté du même système d’autofocus à double pixel (DPAF), commercialisé par Apple sous le nom de Focus Pixels, que l’iPhone propose depuis l’iPhone 6 en 2014. Il serait aussi possible de filmer des vidéos en HDR et 16/9 avec 60 images par seconde, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

De plus, les pixels du capteur photo principal de l’iPhone 14 Pro seraient plus petits, mesurant 1,22 µm. En comparaison, la taille est de 1,9 µm pour l’iPhone 13 Pro.

À l’arrivée, l’iPhone 14 Pro offrira des images d’une plus grande définition avec des détails plus fins. Mais il existe un risque de performances plus faibles dans les zones où il n’y a pas beaucoup de lumières et d’images plus bruitées selon la situation.