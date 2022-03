Le bloc photo des iPhone 14 Pro et Pro Max sera un peu plus gros, et cela s’explique par le capteur grand-angle qui va passer de 12 à 48 mégapixels selon Ming-Chi Kuo.

Du changement pour le bloc photo des iPhone 14 Pro

L’analyste, généralement bien informé, a réagi à des schémas publiés il y a quelques jours montrant les dimensions des iPhone 14 et 14 Pro. Il y a notamment du changement au niveau de la largeur du bloc photo sur l’iPhone 14 Pro, qui passe à 36,73 mm, contre 35,01 mm sur l’iPhone 13 Pro. Pour la hauteur, on passe de 36,24 mm à 38,21 mm. Et pour l’épaisseur, c’est 4,17 mm contre 3,60 mm pour l’iPhone 13 Pro.

Selon Kuo, la principale raison de l’augmentation de la taille du bloc photo arrière des iPhone 14 Pro et Pro Max est due au capteur de 48 mégapixels. Il ajoute que la diagonale du capteur d’images au contact (CIS) de l’iPhone devrait augmenter de 25% à 35% avec le passage à 48 mégapixels. De même, la hauteur du capteur photo augmenterait de 5% à 10%.

Ces nouveautés au niveau du bloc photo permettront évidemment d’avoir de meilleures photos, mais aussi de filmer en 8K. De telles vidéos seraient en lien avec le futur casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle d’Apple, étant donné qu’il aurait des écrans avec une importante définition.